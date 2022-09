Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: LKW-Fahrer übersieht Pedelec-Fahrerin

Ludwigsburg (ots)

Eine 56-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Montag mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 13:45 Uhr in der Asperger Straße in Markgröningen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 36-Jähriger hatte seinen LKW am Fahrbahnrand halb auf dem Gehweg und halb auf dem Schutzstreifen für Radfahrer abgestellt. Kurz darauf öffnete er die Fahrertür, mutmaßlich ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, und übersah hierbei die stadteinwärts fahrende 56-Jährige. Die Pedelec-Fahrerin kollidierte mit der Tür des LKW und stürzte. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell