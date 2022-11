POL-HI: Hausbrand in Feldbergen

Hildesheim (ots) - GROß DÜNGEN (bf). Im Zeitraum zwischen dem 29.10.2022, 12:00 Uhr, und dem 31.10.2022, 14:00 Uhr, ist es in der Ortschaft Groß Düngen in der Hildesheimer Straße zu einem Einbruchdiebstahl in ein im Rohbau befindliches Gebäude gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in einen verschlossenen Lagerraum ein und erbeuteten Diebesgut in mittlerem vierstelligen Wert. ...

