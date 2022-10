Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in das Bürogebäude der AWO in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Freitag, dem 28.10.2022 und Sonntag, dem 30.10.2022, jeweils zur Mittagszeit, brachen unbekannte Täter in die Geschäftsräume der AWO in der Ziegelmasch 8 ein und entwendeten dort Bargeld in Höhe von etwa 680 Euro. Die Täter versuchten zunächst die Terrassentür aufzuhebeln, schlugen dann jedoch die Glasscheibe mittels eines unbekannten Gegenstandes ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1300 Euro geschätzt. Wer relevante Hinweise zu dem Vorfall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel.: 05181-91160 Das Polizeikommissariat Alfeld bietet interessierten Bürgern die Möglichkeit, sich zum Thema Einbruchsschutz beraten zu lassen. Nehmen Sie auch hierfür telefonisch oder persönlich Kontakt auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell