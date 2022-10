Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae) Am 28.10.2022 um 18:40 Uhr kam es in der Lauenhäger Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 19-jährige Lindhorsterin war in Richtung Lauenhagen unterwegs, als sie mit der 59-jährigen Fahrradfahrerin zusammengestoßen ist. Die Fahrradfahrerin wollte nach links auf einen Fahrradweg abbiegen, durch die Nachfolgende Autofahrerin wurde offensichtlich ihr Handzeichen übersehen. Die Radfahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

