Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Sachbeschädigung an PKW

Stadthagen (ots)

(bae)In der Nacht vom 27 auf den 28.10.2022 kam es in der Staatsrat-Lorenz-Straße in Stadthagen zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Pkw. Hier wurde großflächig der Lack zerkratzt. Sollte jemand Hinweise zu dem Vorfall geben können, die Polizei in Stadthagen ist rund um die Uhr unter 05721 40040 telefonisch zu erreichen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell