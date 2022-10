Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Brand im Mehrfamilienhaus

Stadthagen (ots)

(bae)Am 29.10.2022 gegen 01:30 Uhr ist es in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet von Stadthagen zu einem Brand gekommen. Hier ist ein, vor der Wohnungstür abgestellter Müllsack aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Dass nichts Schlimmeres passiert ist, ist den installierten Rauchmeldern zu verdanken. Durch diese sind mehrere Bewohner des Hauses aufgeweckt worden. Der Brand selber wurde von einem Bewohner des Hauses mittels Feuerlöscher gelöscht. Die Wohnungstür der betroffenen Wohnung wurde durch den Brand beschädigt. Es können noch keine Angaben zur Höhe des Sachschadens gemacht werden. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen unter 05721/40040 in Verbindung setzten.

