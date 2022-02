Polizei Köln

POL-K: 220215-4-K/LEV/REK EG Stempel: Zahlreiche gefälschte Impfausweise und -zertifikate sowie eine scharfe Schusswaffe samt Munition sichergestellt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 15. Februar - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5146668

Bei den heutigen Durchsuchungen haben die Einsatzkräfte zahlreiche gefälschte Impfausweise und -zertifikate und in der Arztpraxis mehrere Datenträger sichergestellt. Zudem fanden die Ermittler in einer Wohnung eine scharfe Schusswaffe samt Munition und in einer weiteren Wohnung eine nicht geringe Menge Marihuana. (cs/de)

