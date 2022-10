POL-ROW: Missverständnis führt zu Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Missverständnis führt zu Verkehrsunfall

Brockel/Wensebrock. Heute Morgen gegen 07:00 Uhr kam es vermutlich aufgrund eines Missverständnisses zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Pkw. Die Pedelec-Fahrerin fuhr auf dem Radweg von Rotenburg kommend entlang der K224 in Richtung Brockel, als auf Höhe der Einmündung zum Bösenkampweg ein Pkw in diesen einbiegen wollte. Zunächst hielten beide Fahrzeuge an, um den jeweiligen anderen durchfahren zu lassen. Dann betätigte der Pkw-Fahrer die Lichthupe, sodass die Pedelec-Fahrerin dies als Aufforderung zum Weiterfahren verstand. Doch auch fuhr gleichzeitig der Pkw an, sodass die Zweirad-Fahrerin erneut abbremsen musste und begünstigt durch Laub und Nässe stürzte. Dabei zog sie sich eine Schürfwunde am Knie zu. Der dunkele Pkw verließ den Einmündungsbereich in Richtung B71, ohne sich um die 29-jährige zu kümmern. Die Polizeistation Bothel bittet nun Unfallzeugen, die Hinweise zum beteiligten Pkw geben können oder den Pkw-Fahrer selbst, sich unter der Telefonnummer 04266-95568-0 zu melden.

