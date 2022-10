Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Illegal entsorgte Altöl-Kanister laufen aus ++ Verkaufsstand aufgebrochen ++ In Hauswand gefahren ++ Betrunken am Fahrbahnrand eingeschlafen ++

Rotenburg (ots)

Illegal entsorgte Altöl-Kanister laufen aus

Heeslingen. Unbekannte entsorgten in der vergangenen Woche mehrere Kanister mit Altöl in einem Graben eines kleinen Waldstückes am Moorweg in Heeslingen. Beim Abladen ist einer der Kanister derart beschädigt worden, dass das Öl austreten konnte und in den dortigen Graben lief. Dieser war "glücklicher" Weise trocken, sodass lediglich das Erdreich verschmutz wurde. Wer kann Hinweise zur Herkunft der Kanister geben oder hat gesehen, wie jemand diese dort abgeladen hat. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter der Telefonnummer 04281 9306-0 entgegen.

Verkaufsstand aufgebrochen

Bremervörde. Am Samstag kurz vor Mitternacht wurde ein Verkauftsstand für Kartoffeln an der Spreckenser Landstraße gewaltsam aufgebrochen. Durch den bislang unbekannten Täter wurden zwei Säcke Kartoffeln aus dem Stand entwendet. Anschließend flüchtet der Unbekannte auf einem Fahrrad. Wer in der Nacht zu Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Spreckenser Landstraße gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Bremervörde unter der Telefonnummer 04761-9945-0 in Verbindung zu setzen.

In Hauswand gefahren

Gyhum/ Nartum. In den frühen Sonntagmorgenstunden werden die Hausbewohner eines Einfamilienhauses an der Hauptstraße in Nartum unsanft geweckt. Aufgrund eines Fahrfehlers kam eine 40-jährige Frau mit ihrem Mazda von der Straße "Zum Mühlenweg" ab, überfuhr den Fußgängerweg und eine Wiese, bevor sie gegen die Hauswand des Einfamilienhauses prallte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Hauswand konnte durch die Feuerwehr provisorisch gestützt werden.

Betrunken am Fahrbahnrand eingeschlafen

Seedorf. Am Samstagmorgen wird der Polizei durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine auf der B71 liegende Person gemeldet. Vor Ort konnte die Streife der Polizei Bremervörde einen 38-jährigen Mann, welcher am Fahrbandrand schlief, vorfinden. Da der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung den Heimweg nicht selbst fortsetzten konnte, wurde er durch die Beamten nach Hause gebracht. Günstiger als mit dem Taxi dürfte diese Heimfahrt für ihn allerdings nicht werden.

