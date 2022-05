Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto erfasst Kinder auf Fahrrad und Tretroller - Polizei sucht Geschädigte

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und zwei Kindern kam es am Donnerstagabend, 26. Mai, in Bremerhaven-Leherheide. Die Polizei Bremerhaven (0471/953-3166) sucht die beiden Minderjährigen und weitere Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 83-jähriger Mann gegen 18 Uhr mit seinem VW Golf die Kurt-Schumacher-Straße in westliche Richtung. An der Einmündung zur Ferdinand-Lasalle-Straße wollte er nach rechts abbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß das Auto mit zwei Kindern zusammen, die mit einem Tretroller und einem Fahrrad den Radweg der Kurt-Schumacher-Straße in südliche Richtung befuhren. Bei dem Zusammenstoß soll das Kind auf dem Tretroller gestürzt sein. Die auf etwa fünf und zwölf Jahre geschätzten Kinder verließen nach der Kollision die Unfallstelle in Richtung Hans-Böckler-Straße. Der 83-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

