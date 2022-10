Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Exhibitionist am Bahnhof Derneburg

Hildesheim (ots)

Holle/ Derneburg (web) - Am Sonntag dem 30.10.2022, gegen 15:00 Uhr, entblößte eine männliche Person ihr Genital vor zwei jüngeren Frauen am Bahnhof Derneburg. Der Täter manipulierte erkennbar an seinem Glied herum und forderte die beiden Opfer dazu auf, zu ihm zu kommen. Die beiden Opfer konnten sich entfernen und die Polizei informieren. Zu einem tätlichen Übergriff kam es zum Glück nicht. Der unbekannte Täter konnte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Ort entfernen. Eine Fahndung verlief zunächst erfolglos. Der männl. Täter fiel kurz darauf weiteren Zeugen auf. Er trug ein auffallendes T-Shirt in der Farbe Orange. Etwa gegen 15:15 Uhr hatte ein "Pärchen" zwischen dem Bahnübergang und der Bushaltestelle Bahnhofstraße ebenfalls Kontakt zu dem unbekannten Täter. Ob er sich in diesem Fall ebenfalls entblößt hatte steht derzeit nicht fest. Insbesondere dieses Pärchen sucht die Polizei nun als wichtige Zeugen. Sie und ggf. weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell