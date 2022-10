Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Sachbeschädigung an Werbemitteln einer Covid-Teststation

Hildesheim (ots)

Giesen / Ahrbergen (jan). Am Samstag, den 29.10.2022 wurden in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr Werbemittel einer Covid-Teststation in der Siemensstraße in Giesen, Ortsteil Ahrbergen beschädigt. Dabei wurden ein Werbebanner, sowie Hinweisschilder durch unbekannte Täter mittels eines spitzen Gegenstands durchschnitten. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

