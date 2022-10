Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Rohbau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

GROß DÜNGEN (bf). Im Zeitraum zwischen dem 29.10.2022, 12:00 Uhr, und dem 31.10.2022, 14:00 Uhr, ist es in der Ortschaft Groß Düngen in der Hildesheimer Straße zu einem Einbruchdiebstahl in ein im Rohbau befindliches Gebäude gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in einen verschlossenen Lagerraum ein und erbeuteten Diebesgut in mittlerem vierstelligen Wert.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum in der Hildesheimer Straße in Groß Düngen verdächtige Umstände oder Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell