Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: LKW verunfallt auf der Bundesstraße 73 im Bereich Hemmoor - hoher Sachschaden - Vollsperrung für die Bergung (Lichtbild in der Anlage)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am heutigen Freitag (31.03.2023) kam es gegen 08:45 Uhr auf der Bundesstra0e 73 im Bereich des Ortseinganges Hemmoor aus Cadenberge kommend zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mann kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten und im Anschluss mit mehreren Bäumen. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Derzeit ist die Fahrbahn an der Unfallstelle halbseitig gespert. Für die Bergung wird eine mehrstündige Vollsperrung von Nöten sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell