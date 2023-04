Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht - Roten Mazda auf dem Parkplatz des Rathauses angefahren

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag, im Zeitraum von 10 Uhr bis 13 Uhr, eine Unfallflucht in der Waldstraße begangen. Der Unbekannte streifte den auf dem Parkplatz des Rathauses abgestellten roten Mazda. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher jedoch anschließend weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

