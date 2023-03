PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Exhibitionist in Idsteiner Park +++ Mülltonnenbrand in Martinstal +++ Aggressiver Ladendieb in Eltville

Bad Schwalbach (ots)

1. Exhibitionist taucht im Park auf,

Idstein, Stolzwiese, Montag, 06.03.2023, 10:30 Uhr

(jn)Eine unschöne Begegnung musste eine Frau am Montagvormittag im Stolzwiesenpark in Idstein machen, als sie beim Gassigehen einen Exhibitionisten sah. Ihren Angaben folgend, betrat sie gegen 10:30 Uhr von der Stolzwiese kommend den Park am Zugang auf Höhe der Hausnummer 11. Dort habe sie den unbekannten Mann mit heruntergelassener Hose gesehen, der mit dem Rücken an einem Baum lehnte und an seinem Intimbereich herumspielte. Die Geschädigte setzte ihren Weg unbeirrt fort und verständigte kurz darauf die Polizei, die keinen, der Personenbeschreibung entsprechenden Mann mehr antreffen konnte. Dieser sei ca. 30 bis 40 Jahre alt und mit Jogginghose und Kapuzenjacke bekleidet gewesen.

Hinweise bitte an die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0.

2. Mülltonnenbrand in Martinthal,

Eltville-Martinthal, Kirchstraße, Montag, 06.03.2023, 18:50 Uhr

(wie)In Martinsthal sind am Montagabend mehrere Mülltonnen in einem Innenhof in Flammen aufgegangen. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 18:50 Uhr in die Kirchstraße gerufen, da dort ein Mülltonnenbrand auf ein Gebäude überzugreifen drohte. Die Feuerwehr konnte die insgesamt drei brennenden Mülltonnen in dem Innenhof schnell löschen und somit eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Ein angrenzendes Holzgeländer war allerdings schon vom Feuer beschädigt worden. Möglicherweise wurde das Feuer von eingefüllter Asche ausgelöst, Hinweise für eine strafbare Handlung ergaben sich für die Polizei nicht. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 EUR geschätzt.

3. Ertappter Ladendieb wird aggressiv,

Eltville am Rhein, Roßpfad, Montag, 06.03.2023, 15:15 Uhr

(jn)Am Montagnachmittag ist ein Ladendieb in Eltville aggressiv geworden, nachdem er bei seiner Tat von einer Mitarbeiterin erwischt worden ist. Gegen 15:15 Uhr soll der 39-jährige Mann aus Kiedrich den Kassenbereich des Geschäftes im Roßpfad mit unbezahlter Ware passiert haben, woraufhin er von einer Kassiererin festgehalten wurde. Hiergegen setzte er sich körperlich zur Wehr. Die Geschädigte blieb jedoch unverletzt. Nach Eintreffen der alarmierten Polizisten, wurden gegen den Tatverdächtigen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell