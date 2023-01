POL-MA: Heidelberg: Unbekannte beschmieren Verkehrsschilder

Mannheim (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch 20:00 und Donnerstag 08:00 Uhr besprühten bislang unbekannte Täter/-innen die Außenwände eines Supermarkts und eines angrenzenden Wohnhauses in der Badenweilerstraße mittels Sprühfarbe. Durch die Schmierereien entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 EUR. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden ...

mehr