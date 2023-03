PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kleidercontainer in Brand gesetzt +++ Unbekannte stehlen Baggerschaufel +++ Hochwertiges Werkzeug entwendet +++ E-Bike aus Gartenhütte gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Kleidercontainer in Brand gesetzt, Bad Schwalbach, Heimbach, Forsthausstraße / Bergstraße, Montag, 06.03.2023, 01:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in Bad Schwalbach-Heimbach den Inhalt eines Altkleidercontainers in Brand gesetzt und Sachschaden verursacht. Gegen 01:15 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, da er den stark qualmenden Container an der Forsthausstraße, Ecke Bergstraße festgestellt hatte. Der Brand, bei dem Unbekannte den Inhalt mutmaßlich angezündet hatten, konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Hierfür musste der Container geöffnet werden. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 300 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Unbekannte stehlen Baggerschaufel, Eltville-Erbach, Rheinallee, (Weinprobierstand), Donnerstag, 02.03.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, 03.03.2023, 10:00 Uhr

(fh)Vergangene Woche haben Diebe in Eltville-Erbach die Schaufel eines Baggers gestohlen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen suchten die Unbekannten den Erbacher Weinprobierstand in der Rheinallee auf. Zu diesem Zeitpunkt standen dort mehrere Baumaschinen. Der oder die Täter montierten an einem Bagger dessen Schaufel sowie an einer weiteren Arbeitsmaschine einen Schnellwechsler ab und flüchteten anschließend mit den Anbauteilen in unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten Gegenstände summiert sich auf etwa 1.300 Euro. Wie die Täter die teils schweren Geräte abtransportierten, ist derzeit unklar.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Hochwertiges Werkzeug entwendet, Idstein, Schöne Aussicht, Donnerstag, 02.03.2023, 07:25 Uhr bis Freitag, 03.03.2023, 13:00 Uhr

(sun)Zwischen Donnerstag und Freitag haben Diebe in Idstein zugeschlagen und hochwertiges Werkzeug gestohlen. In dem Tatzeitraum zwischen 07:25 Uhr und 13:00 Uhr am Folgetag verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu einem Baustellenfahrzeug in der Straße "Schöne Aussicht" und entwendeten aus diesem Werkzeug mit einem Wert von circa 1.000 Euro. Anschließend flohen die Diebe in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

4. E-Bike aus Gartenhütte gestohlen, Taunusstein-Wehen, Silberbachstraße, Samstag, 25.02.2023, 11:00 Uhr bis Samstag, 04.03.2023, 14:00 Uhr

(sun)Am Samstag stellte ein Besitzer eines Mountainbikes gegen 14:00 Uhr fest, dass dieses im Verlauf der letzten Wochen in Wehen gestohlen worden war. Das schwarze Fahrrad der Marke Giant war in der sich im Garten des Bestohlenen befindlichen Gartenhütte in der Silberbachstraße abgestellt worden. Der Täter oder die Täterin gelangte auf unbekannte Art und Weise in den Garten und entwendete zwischen dem 25.02.2023 und dem 04.03.2023 das etwa 2.500 Euro teure Mountainbike und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 Hinweise entgegen.

