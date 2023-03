POL-RTK: Einbrecher suchen Weinhandel auf +++ Verletzte bei Zusammenstoß mit Bus

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbrecher suchen Weinhandel auf,

Rüdesheim am Rhein, Drosselgasse, Dienstag, 28.02.2023, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 01.03.2023, 13:30 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag versuchten Einbrecher in einen Weinhandel in Rüdesheim einzubrechen. Wie der Inhaber der Vinothek aus der Drosselgasse am Mittwoch der Polizei mitteilte, hatte er am Mittag frische Hebelspuren an einer Zugangstür festgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich die Einbrecher in den Hinterhof des Ladens begeben und dort mehrfach versucht die Tür aufzuhebeln. Dies gelang ihnen offenbar nicht, sodass sie unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Der durch die Unbekannten verursachte Sachschaden wird mit etwa 300 Euro beziffert.

Hinweise zu den Einbrechern werden von der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

2. Verletzte bei Zusammenstoß mit Bus,

Aarstraße / Bundesstraße 54 Mittwoch, 01.03.2023, 13:30 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag wurden in Taunusstein-Hahn zwei Fahrzeuginsassen nach einem Auffahrunfall mit einem beteiligten Bus verletzt. Gegen 13:30 Uhr hielt ein 19 Jahre alter Opelfahrer an einer rotgeschalteten Ampel an der Einmündung der Aarstraße zur B54 in Richtung Wiesbaden an. Zeitgleich näherte sich ein 54-jähriger Fahrer eines Busses der Einmündung und fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf das Heck des stehenden Opel auf. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 19-jährige Pkw-Fahrer sowie ein 21 Jahre alter Beifahrer und mussten in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt

