PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schockanruferin holt Münzen ab +++ Schulgebäude mit Farbe beschmiert +++ Mehrere Verletzte bei Unfällen im Kreisgebiet

Bad Schwalbach

1. Schockanruferin holt Münzen ab, Idstein, Taubernberg, Dienstag, 28.02.2023, 12:05 Uhr bis 15:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag gelangten dreiste Telefonbetrüger an die Münzsammlung eines Idsteiner Bürgers. Zwischen 12:05 Uhr und 15:30 Uhr erhielt der Mann den bereits mehrfach publizierten "Schockanruf" von einer unbekannten Täterin. Im Gespräch gab sich die Betrügerin als Tochter des Idsteiners aus und gaukelte vor, sie habe einen schweren Unfall verursacht und benötige nun eine hohe Kaution, um eine Gefängnisstrafe abzuwehren. Der Angerufene schenkte der Lügengeschichte leider Glauben und übergab daraufhin in der Straße "Taubernberg" eine Münzsammlung in einer Stofftasche an eine Abholerin. Diese wird beschrieben als "südländisch aussehend" etwa 50-55 Jahre alt und etwa 160 cm groß. Sie sei kräftig gewesen und soll einen schwarzen Mantel und eine graue Trainingshose getragen haben. Auffällig seien ihre hellrot lackierten, aufgeklebten Fingernägel gewesen. Im Nachgang vertraute sich der Geschädigte einem Familienmitglied an, der wiederum die Polizei informierte.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise zu der Abholerin unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Gerade die Angst, Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird mit dem "Schockanruf" auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei unter der 110 verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Jüngeren Menschen empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese perfiden Taten auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall können Sie sich sicher sein, dass die Polizei am Telefon niemals Ihre Vermögenswerte erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird.

2. Schulgebäude mit Farbe beschmiert, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Montag, 27.02.2023, 15:15 Uhr

(sun)Unbekannte Täter haben am Montagmittag in Niedernhausen im Lenzhahner Weg die Außenfassade eines Schulgebäudes mit Graffiti besprüht. Der durch die Farbschmierereien angerichtete Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

3. Autounfall mit leicht verletzter Frau, Eltville, Kiedricher Straße, Dienstag, 28.02.2023, 15:30 Uhr

(sun)Am Dienstagmittag hat sich in Eltville ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt und eine Unfallbeteiligte leicht verletzt wurde. Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Renault die Elisabethenstraße in Richtung Kiedricher Straße. Als dieser in die Kiedricher Straße abbog missachtete der Renaultfahrer die Vorfahrtsregeln und kollidierte mit einer 51-jährigen BMW-Fahrerin, welche die Kiedricher Straße in Richtung Kiedrich befuhr. Beim Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin des schwarzen BMW leicht und wurde zwecks ambulanter Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallschaden beträgt circa 12.000 Euro.

4. Pkw kollidiert mit Mauer - Fahrer schwer verletzt, Eltville-Hattenheim. Erbacher Landstraße, Dienstag, 28.02.2023, 15:45 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ist ein Autofahrer in Eltville-Hattenheim mit einer Laterne und einer Mauer zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Gegen 15:45 Uhr fuhr der 60 Jahre alte Geisenheimer mit seinem Renault Zoe die Erbacher Landstraße von Erbach nach Hattenheim entlang. In Höhe der Hausnummer 28 geriet der 60-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße ab und stieß dort frontal mit einer Straßenlaterne und einer Mauer zusammen. Der Fahrer musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden an Pkw, Mauer und Laterne summiert sich auf knapp 20.000.

5. Zusammenstoß mit Leichtkraftrad, Oestrich-Winkel, Hauptstraße / Im Kreuzgarten Dienstag, 28.02.2023, 16:12 Uhr

(fh)In Oestrich-Winkel wurden am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung eine Motorradfahrerin und ihre Mitfahrerin verletzt. Um 16:12 Uhr befuhr eine 53 Jahre alte Motorradfahrerin samt gleichaltriger Sozia die Hauptstraße (B 42A) in Winkel von Rüdesheim nach Wiesbaden. Gleichzeitig beabsichtigte ein 66-Jähriger Golf-Fahrer die Kreuzung Hauptstraße / im Kreuzgarten in Richtung Engerweg zu passieren. Hierbei übersah der Autofahrer das vorfahrtsberechtigte Motorrad und stieß beim Kreuzen mit diesem zusammen. Die beiden Frauen wurden beim Zusammenprall verletzt und mussten jeweils in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 6.500 Euro.

