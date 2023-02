PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zwei Diebe stehlen Handys aus Shop +++ Ortsschild gestohlen +++ Pkw auf Parkplatz aufgebrochen +++ Unfälle wegen verlorener Eisplatten

Bad Schwalbach (ots)

1. Zwei Diebe stehlen Handys aus Shop, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Montag, 27.02.2023, 10:20 Uhr

(fh)Am Montagmorgen haben zwei Diebe in Taunusstein-Hahn mehrere Mobiltelefone aus einem Handyladen gestohlen und sind geflüchtet. Ein Mitarbeiter des Geschäftes in der Aarstraße verständigte gegen 10:20 Uhr die Polizei, da soeben zwei Männer mit mehreren Handys geflüchtet waren. Trotz einer sofortigen Fahndung konnten die Flüchtigen nicht mehr angetroffen werden. Es zeigte sich, dass die beiden zuvor gegen 10:20 Uhr den Laden betreten hatten und dort systematisch vorgegangen waren. Während einer der beiden drei Handys von den jeweiligen Sicherungen löste, riss sie der Zweite ab und nahm sie an sich. Im Anschluss stürmten beide aus dem Laden und flüchteten in Richtung der Straße "An der Schmelze". Ersten Ermittlungen zufolge könnten die Diebe im weiteren Verlauf mit einem grünen Golf geflüchtet sein. Einer der Täter soll circa 180 cm groß sein. Er trug eine schwarze Mütze, ein schwarzes Oberteil eine gesprenkelte Hose und eine weiße medizinische Maske. Sein Begleiter trug ebenfalls eine schwarze Mütze und hatte dunkle lockige Haare.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Ortsschild gestohlen, Oestrich-Winkel, Mittwoch, 22.02.2023

(sun)Im Verlauf des Mittwochs wurde vom Ortseingang in Oestrich-Winkel ein Ortsschild abmontiert und entwendet. Am Mittwoch wurde das Fehlen der Ortstafel festgestellt und die Polizei informiert. Wie und warum die Unbekannten das Schild entwendeten ist derzeit unklar. Zu den Dieben liegen bisher keine Täterhinweise vor.

Die Polizeistation in Rüdesheim ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter der Rufnummer (06722) 9112-0 um Hinweise.

3. Pkw auf Parkplatz aufgebrochen, Niedernhausen-Oberjosbach, Königsteiner Straße, Waldparkplatz "Hammersberg", Montag, 27.02.2023, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(sun)In Oberjosbach brachen unbekannte Täter am Montag einen geparkten Pkw auf und beschädigten diesen. Das Fahrzeug stand abgeparkt zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Waldparkplatz Hammersberg in der Königsteiner Straße. In den Pkw gelangten die Einbrecher, indem sie die hintere Scheibe auf der Fahrerseite einschlugen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter zwar den Innenraum des Pkws, entwendeten jedoch offensichtlich nichts. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Unfälle wegen verlorener Eisplatten,

Westhessen, Bundesautobahn 3, Montag, 27.02.2023, 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(wie) Am Montag kam es auf der A 3 bei Wiesbaden und Idstein zu mehreren Verkehrsunfällen wegen verlorener Eisplatten von Lkw. Die Autobahnpolizei musste am Montagvormittag gleich sechs Verkehrsunfälle aufnehmen, bei denen Eisplatten von fahrenden Lkw herunter und auf nachfolgende Pkw gefallen waren. Glücklicherweise blieb es bei allen Unfällen nur bei Sachschäden. In den meisten Fällen wird nun wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt, da die Lkw-Fahrer nicht zur Schadensregulierung anhielten. Die Autobahnpolizei weist nochmals eindringlich daraufhin, dass jeder Fahrzeugführer und jede Fahrzeugführerin sich vor Fahrtantritt vom verkehrssicheren Zustand des eigenen Fortbewegungsmittels zu überzeugen hat. Hierzu gehört in der kalten Jahreszeit gerade bei Lkw und Sattelzügen das Entfernen von Eisplatten. Einschläge von Eisplatten auf der Autobahn in die Windschutzscheibe eines fahrenden Fahrzeugs sind lebensgefährlich!

