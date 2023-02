POL-RTK: Betrüger gibt sich als kranker Sohn aus +++ Sprayer beschmieren Hausfassade +++ Feuerwehreinsatz nach Schwelbrand in Kirche +++ 2.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger gibt sich als kranker Sohn aus, Idstein, Heftrich, Mittwoch, 22.02.2023,

(fh)Am Mittwoch haben Betrüger einen Senior aus Heftrich kontaktiert und mit einer Lügengeschichte versucht an sein Gespartes zu gelangen. Der Idsteiner erhielt zunächst einen Anruf, bei dem sich die Stimme am Ende der Leitung als Sohn ausgab. Dieser erzählte weiter, dass er schwer an Corona erkrankt sei und spezielle Medikamente aus den USA benötige. Für diese Anschaffung benötige er eine finanzielle Unterstützung die ein angeblicher Freund abholen könne. Im weiteren Verlauf kam es glücklicherweise zu keiner Geldübergabe.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

2. Sprayer beschmieren Hausfassade,

Idstein, Obergasse, Samstag, 18.02.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 20.02.2023, 07:00 Uhr

(fh)Am Wochenende haben Unbekannte eine Hausfassade in Idstein mit Graffitis beschmiert. Am Montagmorgen stellte eine Zeugin fest, dass ein Haus in der Obergasse mit einem großflächigen, roten Graffiti beschmiert worden war. Die Tat soll sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ereignet haben. Die notwendigen Reinigungskosten belaufen sich auf mehrere Hundert Euro. Von den Schmierfinken fehlt bislang jede Spur.

Zeugenhinweise werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

3. Feuerwehreinsatz nach Schwelbrand in Kirche, Aarbergen-Daisbach, Graf-von-Galen-Straße, Mittwoch, 22.03.2023, 10:40 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen kam es bei Renovierungsarbeiten in einer Kirche in Daisbach zu einem kleinen Schwelbrand und einem daraus resultierenden Feuerwehreinsatz. Um 10:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Graf-von-Galen-Straße gerufen, da die dortige Kirche brennen würde. Beim Eintreffen der Polizei war bereits ein Großaufgebot der Feuerwehr Aarbergen mit den Löscharbeiten des Kirchendachs beschäftigt. Ersten Ermittlungen zufolge wurden am Morgen im Dachstuhl des Gotteshauses notwendige Renovierungsarbeiten durchgeführt. Bei diesen Arbeiten kam es zu einem kleinen Schwelbrand und einer damit verbundenen starken Rauchentwicklung. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.

4. 2.000 Euro Schaden nach Unfallflucht, Taunusstein-Neuhof, Im Maisel, Dienstag, 21.02.2023, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 22.02.2023, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch beschädigte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Taunusstein-Neuhof einen geparkten VW und flüchtete. Am Mittwoch meldete sich der Besitzer eines schwarzen VW Arteon bei der Polizei, weil sein in der Nacht in der Straße "Im Maisel" geparktes Fahrzeug beschädigt worden war. Derzeit liegen keine konkreten Hinweise zum Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin vor. Der VW wies einen rund 2.000 Euro teuren Schaden an der Fahrzeugfront auf.

Hinweise zur Unfallflucht werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell