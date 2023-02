PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Geldautomat gesprengt - Mindestens zwei Tatverdächtige in Pkw flüchtig

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein-Hahn, Aarstraße,

Mittwoch, 22.02.2023, 03:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurde in Taunusstein-Hahn ein in einem Bürokomplex befindlicher Geldausgabeautomat von Unbekannten gesprengt. Die Ermittlungen der Polizei dauern aktuell an, Personen wurden nicht verletzt.

Um 03:35 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, da Anwohner in Taunusstein-Hahn aus Richtung eines Bürokomplexes in der Aarstraße Knallgeräusche vernommen hatten. Sofort wurden mehrere Streifen nach Taunusstein-Hahn entsandt. Schnell zeigte sich, dass Unbekannte einen Geldausgabeautomaten in dem Bürogebäude, in dem sich unter anderem auch das Rathaus der Stadt befindet, gesprengt hatten. Ob die Unbekannten an Bargeld aus dem Automaten gelangten ist aktuell unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber unterstützte, konnten die Tatverdächtigen bislang nicht festgenommen werden. Ersten Hinweisen zufolge sollen mindestens zwei Tatverdächtige beteiligt gewesen und in einem dunklen Pkw in Richtung Taunusstein-Wehen geflüchtet sein. Neben der Schutz-und Kriminalpolizei sowie der Feuerwehr kamen auch Sprengstoffexperten des Hessischen Landeskriminalamtes zum Einsatz. Der betroffene Bereich musste zwischenzeitlich für den Fahrzeug- und Öffentlichen Personennahverkehr mit Unterstützung des Ordnungsamts gesperrt werden. Weiterhin wird von einem Statiker die Beschaffenheit des Gebäudes geprüft. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise, insbesondere im Hinblick verdächtiger Beobachtungen zu einem mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtenden Pkw, unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell