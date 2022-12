Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Radfahrer gefährdet

Zeugen gesucht

Bocholt-Biemenhorst (ots)

Ereignisort: Bocholt-Biemenhorst, Zum Waldschlösschen / Birkenallee;

Ereigniszeit: 12.12.2022, 16.05 Uhr;

Er sei innerhalb weniger Minuten zweimal von einem Autofahrer gefährdet worden, schilderte ein Radfahrer am Montag der Polizei in Bocholt. Gegen 16.05 Uhr sei er von dem Mann auf der Straße Zum Waldschlösschen derart knapp überholt und geschnitten worden, dass er habe stark abbremsen müssen. Einen Sturz konnte er nur schwer verhindern. Wenige Minuten später sei es zu einer weiteren brenzligen Situation gekommen. Da sei der Fahrer des grauen VWs auf den Radfahrer zugefahren, als dieser die Birkenallee hatte queren wollte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

