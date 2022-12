Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Blücherstraße;

Unfallzeit: 13.12.2022, zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr;

Vermutlich gegen den Spiegel eines geparkten Wagens gefahren ist am Dienstagabend eine Autofahrerin in Bocholt. Die Frau war auf der Blücherstraße in Richtung Münsterstraße unterwegs, als sie einem entgegenkommenden Wagen nach rechts ausgewichen ist. Dabei kam es mutmaßlich zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Zunächst fuhr die Bocholterin weiter. Zu Hause bemerkte sie ihren Schaden. Zusammen mit der von ihr informierten Polizei fuhr die 59-Jährige zur Blücherstraße zurück. Einen beschädigten Wagen fanden sie nicht. Die Polizei bittet den Geschädigten, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Bocholt aufzunehmen: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell