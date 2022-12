Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Adenauerallee / Alfred-Mozer-Straße / Brockhoffstraße;

Unfallzeit: 13.12.2022, 10.50 Uhr;

Schwere Verletzungen hat eine 76 Jahre alte Pedelecfahrerin am Dienstag in Bocholt erlitten. Die Bocholterin war gegen 10.50 Uhr auf dem Geh-/Radweg der Adenauerallee in Richtung Winterswijker Straße unterwegs, als der Wagen einer 84-jährigen Bocholterin kreuzte. Die Autofahrerin wollte von der Alfred-Mozer-Straße kommend die Adenauerallee queren und auf der Brockhoffstraße weiterfahren. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell