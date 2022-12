Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Firmentransporter aufgebrochen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gellershagen - An der Leiblstraße erkannte ein Anwohner am Freitagabend, 02.12.2022, fremde Personen an einem Firmenwagen seines Nachbarn und rief die Polizei.

Gegen 21:00 Uhr bemerkte der Anwohner drei unbekannte Männer an dem Mercedes Sprinter, den sein 54-jähriger Nachbar auf einem Parkstreifen an einem Mehrfamilienhaus abgestellt hatte. An dem Firmenfahrzeug war eine Ladetür aufgebrochen worden. Die Diebe entwendeten eine Schlagbohrmaschine und einen Presslufthammer der Marke Hilti.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen:

Die Männer sollen zwischen 170 und 180 cm groß sein. Sie waren dunkel gekleidet und vermummt.

Das Trio soll mit einem silbernen Pkw Kombi älteren Baujahrs davon gefahren sein.

Die Polizei bitte um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell