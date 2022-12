Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft nach Kellereinbruch

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Ubbedissen - Ein 48-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz ging am Sonntag, 04.12.2022, in U-Haft, nachdem er in der Nacht zu Sonntag bei einem Einbruch in einen Kellerraum auf frischer Tat ertappt wurde. Einem Komplizen gelang die Flucht. Daher bittet die Polizei weiterhin um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag erlangte der 48-jährige polizeibekannte Einbrecher gegen 00:40 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Detmolder Straße, Höhe Prießallee. Dort brach er fünf Kellerverschläge auf, um diese nach Diebesgut zu durchsuchen. Bei seiner Tat wurde er jedoch bemerkt, sodass ein Zeuge rechtzeitig die Polizei alarmieren konnte. Drei E-Bikes aus den aufgebrochenen Kellerräumen waren bereits für den Abtransport in einem Vorraum platziert worden. Beim Eintreffen der alarmierten Polizisten versuchte der ertappte Mann vergeblich zu flüchten und wurde noch in der Tatortnähe festgenommen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen gelang einem weiteren Täter die Flucht. Aus diesem Grund bittet die Polizei weiterhin um Zeugenhinweise zum Tatgeschehen und dem geflüchteten Komplizen.

Der 48-Jährige gilt zudem als tatverdächtig, weitere Fahrraddiebstähle und Kellereinbrüche begangen zu haben. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Ein Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld erließ noch am Sonntag, den 04.12.2022, einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 48-jährigen Einbrecher.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zum Tatgeschehen und dem Komplizen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

