POL-RTK: Suche nach Seniorin erfolgreich

Bad Schwalbach (ots)

(ert)Am Dienstagabend kam es in Taunusstein Hahn zu einer Suchaktion mit starken Kräften, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde.

Gegen 19:15 Uhr meldete ein Taunussteiner seine Ehefrau bei der Polizei als vermisst. Die 81-jährige Frau wollte eine Freundin in Taunusstein Hahn besuchen, bei der sie jedoch nicht ankam. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Frau in einem hilflosen Zustand befand, kamen starke Kräfte der Feuerwehr Hahn und Wingsbach, die DRK Rettungshundestaffel, sowie ein Hubschrauber der Polizei bei der Suche zum Einsatz. Die 81-jährige konnte gegen 21:20 Uhr in einer Tankstelle in Taunusstein Wehen wohlbehalten aufgefunden werden.

