Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Bochum: Polizei fahndet nach Täterduo

Bochum (ots)

Wegen eines Einbruchsdelikts am Samstagmorgen, 25. Februar, ermittelt die Bochumer Kriminalpolizei. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 9.30 Uhr befand sich ein 68-jähriger Münchener in der Wohnung seiner kürzlich verstorbenen Mutter an der Clemensstraße/Hermannshöhe in Bochum. Nach eigenen Angaben hörte er Geräusche an der Wohnungstür und öffnete diese daraufhin. Unmittelbar vor der Tür habe eine männliche Person mit einer Brechstange gekniet, dahinter habe eine junge Frau "Schmiere" gestanden. Beim Erblicken des 68-Jährigen flüchtete das Täterduo.

Nach Zeugenangaben seien die beiden Tatverdächtigen etwa 15-18 Jahre alt und europäischer - vermutlich deutscher - Herkunft. Sie seien dunkel gekleidet gewesen. Die junge Frau habe ohrenlange, blonde Haare getragen.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

