Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfall gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Ootmarsumer Weg in Nordhorn. Die Fahrerin eines BMW bog gegen 15.20 Uhr vom Ootmarsumer Weg nach links auf die Odenwaldstraße ab. Zur selben Zeit bog die Fahrerin eines Renault von der Odenwaldstraße nach links auf den Ootmarsumer Weg in Richtung Innenstadt ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Beide Beteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Daher werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell