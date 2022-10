Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Überfall auf Tankstelle

Papenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Friederikenstraße in Papenburg. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter betrat gegen 4.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Anschließend bedrohte er eine 43-jährige Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als die Angestellte dem Täter vermittelte, keines zu haben, flüchtete der Mann zu Fuß ohne Beute in Richtung Aschendorf. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Angestellte blieb unverletzt. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben und soll circa 30 bis 40 Jahre alte sein. Er trug während der Tat einen dunklen Kapuzenpullover sowie eine dunkle kurze Sporthose und Sneaker. Maskiert war der Täter mit einem schwarzen Tuch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell