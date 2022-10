POL-EL: Neuenhaus - Pedelec gestohlen

Meppen (ots) - Am Samstag wurde in der Zeit von 11 bis 11.30 Uhr in Meppen an der Straße Am neuen Markt ein am Straßenrand geparkter VW von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Da sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeikommissariat Meppen, Tel.:05931/9490, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

