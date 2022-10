Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - VW beschädigt

Meppen (ots)

Am Samstag wurde in der Zeit von 11 bis 11.30 Uhr in Meppen an der Straße Am neuen Markt ein am Straßenrand geparkter VW von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Da sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeikommissariat Meppen, Tel.:05931/9490, zu melden.

