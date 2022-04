Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Kilo Drogen durch zivile Polizisten aufgespürt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0449

Am vergangenen Abend (21.4.) spürten zivile Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle rund ein Kilo augenscheinliche Drogen (ein Sack Marihuana sowie eine Tüte Tabletten) auf. Eine dann folgende Wohnungsdurchsuchung brachte weitere kiloweise Mengen Drogen zum Vorschein.

Nach 20 Uhr hielten zivil gekleidete Polizisten ein verdächtiges Auto an der Brackeler Straße in Dortmund an. Bei der Verkehrskontrolle überprüften die Beamten zwei Dortmunder (25 und 22 Jahre) und entdeckten im Pkw mutmaßliche Betäubungsmittel sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag. Ersten Erkenntnissen zufolge stammte die Ware aus einer Wohnung in Dortmund-Kurl, diese durchsuchten Polizisten nach Anordnung der Staatsanwaltschaft. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weitere über fünf Kilo mutmaßliche Drogen sowie Verpackungszubehör und ein vierstelliger Bargeldbetrag.

Die Polizeibeamten stellten alle verdächtigen Gegenstände sicher und nahmen die zwei Autoinsassen aus Dortmund sowie den 28-jährigen Mann aus Dortmund-Kurl vorläufig fest. Besondere Haftgründe lagen bei dem 22- und 25-Jährigen nicht vor. Es folgt für sie nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Illegalen Besitzes einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel. Der 28-Jährige befindet sich derzeit noch im Polizeigewahrsam - die Ermittlungen zum Verdacht des Illegalen Handels mit Cannabis dauern an.

