POL-EL: Bad Bentheim - Großkontrolle an der A30

Uelsen (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstag zwischen 7.50 und 8.30 Uhr ein schwarz-silbernes Damen-Pedelec der Marke "Gazelle". Das Fahrrad war zur Tatzeit gesichert bei einer Physiotherapiepraxis an der Itterbecker Straße in Uelsen abgestellt. Das Fahrrad war mit einer gelben Fahrradtasche und einem Fahrradkorb am Lenker ausgestattet. In dem Korb befand sich zudem ein Helm. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim, unter 05943 92000, zu ...

