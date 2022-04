Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit Pferd

Mutterstadt (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 16:50 Uhr, befuhr eine 25-jährige Frau die L524 von Mutterstadt kommend in Fahrtrichtung Schifferstadt. Plötzlich kam von links ein Pferd aus dem Wald gerannt. Die Fahrerin versuchte noch zu bremsen, kollidierte jedoch mit dem Pferd. Durch den Zusammenstoß ging die Frontscheibe des PKW zu Bruch und die gesamte Fahrerseite wurde beschädigt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Pferd erlitt ebenfalls leichte Verletzungen an Hals und am rechten Bein und wurde noch vor Ort von einem Tierarzt behandelt. Die Pferdebesitzerin gab an, dass sie das Pferd im Wald an den Zügeln geführt hatte. Es habe sich aufgrund eines Rehs erschreckt, losgerissen und sei in Richtung L524 davongerannt.

