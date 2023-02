Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Herne: Kripo sucht Hinweise auf Personengruppe

Herne (ots)

Die Kripo ermittelt wegen eines Einbruchsdelikts am frühen Freitagmorgen, 24. Februar, in einer leerstehenden Wohnung in Herne-Holsterhausen.

Um kurz nach Mitternacht brachen mehrere Täter die Tür der derzeit freistehenden Wohnung an der Dorstener Straße auf und durchsuchten alle Räume. Ein Hausbewohner (30) wurde auf die Geräusche aufmerksam. Als er sich bemerkbar machte, schlugen die Täter auf ihn ein und flüchteten schließlich. Beute erlangten sie offenbar keine. Der 30-Jährige blieb unverletzt.

So werden die Personen beschrieben: männlich, 30-40 Jahre alt, 175-185 cm groß, alle schwarz gekleidet, einer trug eine rote Mütze.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

