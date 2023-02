POL-BO: Wendemanöver am Bochumer Hauptbahnhof - Bochumerin (41) leicht verletzt

Herne (ots) - Da eine Unfallflucht in Herne bislang noch nicht geklärt werden konnte, sucht das Verkehrskommissariat weitere Zeugen. Eine Fußgängerin (29, aus Herne) wurde am Freitag, 17. Februar, gegen 23.55 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Frau war auf der Hermannstraße unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 10 nach eigenen Angaben vom ...

