Polizei Bochum

POL-BO: Auto entwendet: Polizei veröffentlicht Blitzerfotos und bittet um Hinweise

Herne, Dortmund (ots)

Nach einem Autodiebstahl in Herne veröffentlicht die Kripo mit richterlichem Beschluss zwei Blitzerfotos und fragt: Wer kennt diese Männer?

Hier geht's zu den Bildern: https://polizei.nrw/fahndung/99274 Hinweis: Wenn der Link ins Leere führt, ist die Fahndung geklärt.

Die beiden Unbekannten werden dringend verdächtigt, am 6. September 2022 gegen 1 Uhr morgens ein hochwertiges Auto in Herne entwendet zu haben. Eine halbe Stunde später, um 1.33 Uhr, wurde das Fahrzeug dann am Südwall in Dortmund geblitzt. Auf dem Foto sind zwei Männer zu erkennen.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise, die zur Klärung der Identität der beiden abgebildeten Personen beitragen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell