POL-ST: Altenberge, S-Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Westerkappeln (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag (14.02.2023), 18.00 Uhr und Mittwoch (15.02.2023), 08.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft am Gartenkamp eingebrochen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände. Dann schlugen sie die Scheibe eines Büroraumes ein und drangen so in das Gebäude ein. Vom Büro aus gelangten sie in den Verkaufsraum. Von dort entwendeten ...

