Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (14.02.2023) hat sich gegen 18.30 Uhr auf dem Oranienring in Höhe der B54 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 55-jähriger Mann aus Steinfurt befuhr mit seinem Fahrzeuggespann zunächst die B54. Das Fahrzeuggespann bestand aus einem Mercedes-Benz GLC und einem Anhänger, auf dem ein Boot transportiert wurde. An der Anschlussstelle Borghorst verließ das Gespann die B54. Der 55-Jährige beabsichtigte nach links auf den Oranienring in Richtung Horstmar abzubiegen. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es hierbei zur Kollision mit einem VW Amarok. Dessen Fahrer, ein 62-jähriger Mann aus Neuenkirchen, war in Begleitung seiner 41-jährigen Beifahrerin aus Rheine mit seinem Fahrzeug auf dem Oranienring in Richtung Borghorst unterwegs.

Beide Fahrzeuginsassen im VW verletzten sich leicht. Der 55-jährige Steinfurter verletzte sich schwer. Alle drei wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe wird auf 52.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell