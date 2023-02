Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Betrügerisches Lottoschreiben

Emsdetten (ots)

Eine 48-jährige Emsdettenerin erstattete am Dienstag (14.02.) Anzeige wegen eines Betrugs. Die Frau erhielt am Dienstag per Post ein Schreiben, das angeblich von einer Lotto-Gesellschaft stammte. In dem Schreiben wurde die Frau aufgefordert, einen geringeren dreistelligen Betrag zu überweisen. Die Frau tat dies und stellte kurz danach fest, dass es sich laut der IBAN um eine Überweisung nach Griechenland handelte. Bei weiteren Recherchen stellte sie dann fest, dass sie Opfer eines Betrugs geworden ist. Die Polizei warnt vor solchen betrügerischen Briefen. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie solche Schreiben in ihrem Briefkasten finden. Ziehen Sie Personen zurate, denen Sie vertrauen und überweisen Sie niemals Geld aufgrund von Briefen, die Ihnen suspekt erscheinen.

