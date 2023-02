Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Einladung zur Pressekonferenz - Bekanntgabe der Kriminalitätsentwicklung 2022

Kreis Steinfurt (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Kreispolizeibehörde Steinfurt gibt eine Pressekonferenz zur Kriminalitätsentwicklung im Kreis Steinfurt im Jahr 2022.

Hierzu laden wir alle interessierten Pressevertreterinnen und Pressevertreter herzlich ein.

Die Pressekonferenz findet am Dienstag, dem 21.02.2023 um 11.30 Uhr im Kreishaus an der Tecklenburger Straße 10 in 48565 Steinfurt in der Münsterlandstube, Raum A163, statt.

Der Landrat Dr. Martin Sommer, der Abteilungsleiter der Polizei Jörg Voigt (Leitender Polizeidirektor) und der Direktionsleiter der Direktion Kriminalität Stefan Mühlbauer (Kriminaldirektor) präsentieren Ihnen die Informationen.

Ich bitte Sie um Anmeldung, telefonisch unter der Rufnummer 02551/15-2200 oder per Mail an pressestelle.steinfurt@polizei.nrw.de.

Heike Piepel, Erste Kriminalhauptkommissarin Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

