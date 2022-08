Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Scooter-Fahrer erfasst und geflüchtet

Landau (ots)

Ein 33jähriger aus Landau befuhr am Freitagnachmittag gegen 16:20Uhr mit seinem E-Sccoter die Xylanderstraße in Richtung Reiterstraße. In einer Rechtskurve im Übergang zur Reiterstraße wurde er von einem PKW erfasst und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sich der E-Scooter-Fahrer eine Schlüsselbeinfraktur zu. Der Zusammenstoß sei durch mehrere Zeugen beobachtet worden, welche sich in einem nahegelegenen Restaurant aufgehalten hatten und dem Verletzten zur Hilfe eilten. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.

Wer Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben kann, möge sich bitte mit der zuständigen Polizeiinspektion Landau unter 06341 / 287 - 0 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell