Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tuning

Überlauter PKW in Wörth gestellt

Wörth (ots)

Am 20.08.22 hörte die Streife um 22:00 Uhr einen VW Golf mit einer überlauten Auspuffanlage, welcher in Wörth auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße fuhr. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 19-jährige Autofahrer eine Sportauspuffanlage am Golf montiert hatte. Diese war jedoch durch offensichtliche Aufbohrungen/ Veränderungen so laut, das diese der Norm stark abweichende Lautstärke verursachte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell