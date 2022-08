Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall durch ungesicherte Ladung in Rheinzabern

Rheinzabern (ots)

Am 20.08.2022 befuhr um 15:19 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin aus Ludwigshafen die B9 in Fahrtrichtung Wörth. Vor der Autofahrerin fuhr ein weißer Transporter, vermutlich ein Mercedes Sprinter in gleicher Fahrtrichtung. Dieses Fahrzeug verlor auf der B9, in Höhe Anschlussstelle Kieswerk aufgrund mangelnder Ladungssicherung während der Fahrt eine Holzplatte, welche auf die Fahrbahn flog. Die nachfolgende Autofahrerin fuhr trotz ausreichendem Sicherheitsabstand über die Platte und beschädigte ihr Auto am Unterboden. Der Transporter setzte seine Fahrt. Von dem unfallverursachenden Fahrzeug sind nach derzeitigem Stand nicht viele Daten bekannt. Die Streife vor Ort nahm den Unfall auf, der PKW der Unfallgeschädigten musste abgeschleppt werden. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher können jederzeit der Polizei Wörth unter Tel. 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de gerne mitgeteilt werden. Das eingeleitete Strafverfahren in Verbindung mit der Verursachung des Verkehrsunfalles wird der Staatsanwaltschaft in Landau vorlegt.

