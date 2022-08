POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall, Verkehrsumleitung

Silz (ots) - Am 19.8.22, zwischen 16-17.15 Uhr, wurde in Silz, in der Gartenstraße, ein PKW, Marke Hyundai verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 EUR. Zeugen bitte bei der Polizei melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Pressestelle Telefon: 06343 93340 pibadbergzabern@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

