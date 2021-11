Polizei Paderborn

POL-PB: Diebe brechen Montagebulli auf und entwenden Elektrowerkzeuge

Büren (ots)

(md) Unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Mittwochabend (17.11.2021) und Donnerstagmorgen (18.11.2021) den Montagebulli einer Bad Lippspringer Firma für Heizsysteme auf und entwendeten Elektrowerkzeuge.

Der Bulli war an der Straße Graben in Büren geparkt. Der Monteur, der mit dem Wagen am Donnerstagmorgen losfuhr, bemerkte auf seiner Fahrt Klappergeräusche im Laderaum. Er stellte fest, dass der Wagen aufgebrochen worden war und diverse Elektrowerkzeuge fehlten.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat im besagten Zeitraum verdächtige Personen gesehen? Kann jemand Angaben zu dem Diebesgut machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Paderborn unter Telefon 05251-3060 entgegen.

