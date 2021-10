Polizei Bielefeld

POL-BI: BAB 2, Pkw gerät unter Anhänger, Fahrer schwer verletzt

Bielefeld (ots)

In der Nacht zum Samstag befuhr ein 25jähriger Mann aus Hamm mit seinem Mercedes AMG die BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover. Zwischen der Anschlussstelle AS Herzebrock-Clarholz und dem AK Rheda-Wiedenbrück kam er aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern. Dabei geriet der Pkw unter den Anhänger eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Gliederzuges, der von einem 36jährigen Gütersloher geführt wurde. Bei dem Aufprall wurde der Mercedesfahrer schwer verletzt und mittels Rettungswagen einem Gütersloher Krankenhaus zugeführt. Da er vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Der Mercedes erlitt Totalschaden. Da sich Trümmerteile auf der gesamten Richtungsfahrbahn verteilt hatten, musste die Unfallstelle unter Einsatz einer Kehrmaschine gesäubert werden. Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde die A2 in Fahrtrichtung Hannover kurzfristig gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro.

